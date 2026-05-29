29日(金)午後は日差しが届きましたが、過ごしやすい気温になりました。正午の気温は、新潟市中央区で18.8℃、長岡市で19℃など、昨日の同じ時間と比べると8℃くらい下がったところもありました。 一方で、週末は強い日差しと暑さが復活しそうです。 ◆土日の予想天気図 30日(土)、そして31日(日)にかけて本州付近は高気圧に覆われる見込みです。このため、各地で晴れの天気が続き、日中はグンと気温が上がるでしょう。