夏に向けてダイエットしたい気持ちが高まるこの季節。カレーやピザなど、食べたいものを我慢しなくていいんです！クックパッドユーザーさんが工夫して考えた、満足感たっぷりなのに罪悪感ゼロで楽しめるレシピを3つご紹介します。 ▼きのこと鶏むね肉がたっぷり！「満足ダイエットカレー」 市販のルーを使わず、カレー粉とケチャップ、コンソメで仕上げるヘルシーなカレーです。鶏むね肉（皮なし）と大豆の水煮でタンパク質をし