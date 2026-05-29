米クアルコムは28日、エントリーパソコン向けの新プラットフォーム「Snapdragon C」を発表した。今年後半に搭載製品が登場する予定。 「Snapdragon C」は、300ドル以上のエントリーパソコン向けに設計されており、学生向けや家庭用、対面でやり取りをする小規模なビジネス用途での利用が想定されている。 具体的には、ウェブブラウンジや動画のストリーミング再生、オンライン会議などの日