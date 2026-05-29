28日夜、新潟市秋葉区に住むという男性から「猟銃を使って死ぬ」との110番通報がありました。現場で男性ひとりの死亡が確認されています。 ■岡拓哉アナウンサー 「通報から7時間ほどが経ちました。一夜明けてもまだ周辺一帯に規制線が張られ、立ち入ることはできません。」 警察によりますと、28日夜10時すぎ、新潟市秋葉区に住むという男性から「死のうと思い引き金を引く。猟銃です」と通報がありました。警