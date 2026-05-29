28日夜、新潟市秋葉区に住むという男性から「猟銃を使って死ぬ」との110番通報がありました。現場で男性ひとりの死亡が確認されています。



■岡拓哉アナウンサー

「通報から7時間ほどが経ちました。一夜明けてもまだ周辺一帯に規制線が張られ、立ち入ることはできません。」



警察によりますと、28日夜10時すぎ、新潟市秋葉区に住むという男性から「死のうと思い引き金を引く。猟銃です」と通報がありました。警察は、男性が猟銃の使用をほのめかしたことから、立てこもりの可能性も視野に機動隊などにも応援を要請。一時、付近の2世帯7人に避難を呼びかけました。



通報から4時間後、住宅1階の和室で70代の男性が血を流して倒れているのが見つかり死亡が確認されました。警察によると、通報の電話の最中に発砲音のような音も聞こえていて、遺体のそばに猟銃とみられるものがあったということです。警察は、殺人など事件性を示すものはないとしていて、通報者と死亡した男性が同一人物かどうかも含め詳しく調べています。