JRAは28日、ダービー出走馬の調教後馬体重を発表した。皐月賞馬ロブチェンはプラス10キロ。東京への長距離輸送を考えればベストと言えるだろう。同2着リアライズシリウスはプラス4キロ。こちらも理想的な数字で推移している。