◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２８日・東京ドーム）巨人・中川皓太投手（３２）が救援に失敗した。４―５の７回から３番手で登板するも、２本のアーチを浴びるなど、２／３回で３１球、５安打３失点と打ち込まれた。先頭からテンポ良く２死を奪うも、ソフトバンクの４番・栗原にバックスクリーンへのソロを被弾。２回の先制ＨＲに続き、この日２発目を献上すると、柳田にもボテボテの内野安打でつな