27日夕方、男鹿市船川港女川の市道でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと27日午後6時ごろ、男鹿市船川港女川字鵜ノ崎の市道にクマ1頭がいるのを、自宅敷地内にいた60代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルです。最も近い民家までは10メートルほどの場所で、警察が注意を呼びかけています。