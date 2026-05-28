28日朝、男鹿市船川港の畑でクマが目撃されました。近くには民家もあり、警察が注意を呼びかけています。男鹿警察署の調べによりますと、28日午前5時ごろ、男鹿市船川港女川字二ツ坂の畑にクマ1頭がいるのを車で走っていた50代の男性が目撃しました。クマの体長は約1メートル、近くの民家までは約20メートルの場所です。警察が注意を呼びかけています。