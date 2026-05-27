とちぎテレビ 今年４月に栃木県塩谷町で山菜採りで道に迷った高齢の女性を発見して、救助したとして、警察犬とその訓練士に２７日、警察から感謝状が贈られました。 感謝状が贈られたのは、ジャーマンシェパードのメスで、４歳の嘱託警察犬「フレア・フォム・マッセル・シュテルン」と、県警察嘱託警察犬指導士の岩井智二さんです。 矢板警察署の廣瀬栄一署長から、賞状とごほうびの骨型のガムが手渡されま