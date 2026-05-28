27日夜、北秋田市李岱の市道でクマが目撃されました。付近には合川小学校や保育園などがあり警察が注意を呼びかけています。北秋田警察署の調べによりますと27日午後7時35分ごろ、北秋田市李岱字家向の市道にクマ1頭がいるのを、車で走っていた北秋田市の20代の男性が目撃しました。クマの体長は約1.5メートルです。合川小学校から50メートルほどの場所で、付近には合川中学校や合川保育園、児童クラブなどもあります