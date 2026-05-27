27日午前、北秋田市栄で車が商業施設の柱に衝突する事故がありました。車に乗っていた70代の2人がけがをしています。事故があったのは北秋田市栄字前綱の商業施設です。北秋田警察署の調べによりますと、27日午前10時5分ごろ、普通乗用車が商業施設の店舗出入口の柱に衝突しました。この事故で、車を運転していた北秋田市の70代の男性が腹を打つけが、同乗していた70代の女性が口にけがをしました。事故に巻き込まれた人はいません