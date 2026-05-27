韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年5月26日、大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する韓国出身キム・ヘソン内野手（27）の大リーグ残留に関して、「与えられた時間は長くても3週間」との見解を示した。右足首の手術明けエドマンの復帰が迫る大リーグ2年目の今季、キムは大リーグの生き残りをかけ厳しい戦いを強いられている。ここまで2度、マイナー降格の危機が訪れたが、いずれも回避している。負傷