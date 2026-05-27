27日昼前、八峰町八森で町内会が管理するほこらが燃える火事がありました。けがをした人はいませんでした。能代警察署の調べによりますと、27日午前11時40分ごろ、八峰町八森字横間のほこらから炎と煙が上がっているのを通りかかった近隣住民が見つけ、消防に通報しました。火は約40分後に消し止められましたが、横間町内会が所有・管理する木造のほこら1棟が全焼しました。けがをした人はいませんでした。警察が消防とともに火事