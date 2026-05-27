26日午前、鹿角市花輪で同じ時間帯に2件の林野火災がありました。それぞれの現場は200メートルほど離れています。けがをした人はいませんでした。警察が出火の原因を調べています。鹿角警察署の調べによりますと26日午前、鹿角市花輪字牛沢の林野から出火しました。現場付近の県道を車で走っていた男性が、道路に隣接する林野の斜面から火が上がっているのに気がつき消防に通報しました。火は午前11時ごろに消し止められ、林