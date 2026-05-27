アクティビストの動きが活発だ。彼らは、マイノリティ出資をし個別課題を株主提案、企業にその提案を採用させ企業価値が上昇後、株を売って収益を得ることを狙っている。 東証が2023年に「PRB1倍」ルールを上場企業に要請したことも追い風だった。アクティビストが資本効率や株価を意識した経営を加速してくれるのは一つの株式市場への貢献だが、企業にとってはリスクもある。アクティビストは経営上の正論を提示しつ