26日夕方、にかほ市黒川の屋内運動場の駐車場でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、26日午後5時20分ごろ、にかほ市黒川の多目的屋内運動場「エスパーク★にかほ」の駐車場にクマ1頭がいるのを、40代の男性が車の中から目撃しました。クマの体長は約1.2メートルで、当時、施設には利用者も多くいたということです。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノ