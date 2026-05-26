米トランプ政権のベネズエラ攻撃以降、原油の移送を阻止されたキューバでは燃料が枯渇。食糧不足や全土で数十時間にわたる停電が続くなど国民生活が危機に直面している。数か月にわたりイラン攻撃を続けるトランプ政権が、さらにキューバへの圧力を強める狙いは何か。60年以上前に米ソ核戦争の一歩手前まで至った「キューバ危機」を振り返りつつ、国際政治学者の舛添要一氏が解説する。【写真】停電が続くキューバの首都ハバナの