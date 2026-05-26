【みんな大好き！おうちで簡単チーズケーキ Vol.26】クックパッドニュースで大人気のスイーツ、チーズケーキ。お菓子研究家の福田淳子さんが、簡単に作れておいしいレシピを毎月ご紹介します。 みなさん、こんにちは。今回ご紹介するのはヨーグルトを使ったレアチーズケーキです。ヨーグルトを水切りして使います。濃厚なのに爽やかな味わいはこれからの季節にもぴったりです。 チーズケーキは、ベースのクリームチーズにどん