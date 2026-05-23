メ～テレ（名古屋テレビ） 次週に愛知と岐阜で開催される世界ラリー選手権「ラリージャパン」のＰＲイベントが名古屋市内で開かれました。 今シーズンの世界ラリーは「トヨタ・ガズー・レーシング」所属で愛知県長久手市出身の勝田貴元選手が日本人として34年ぶりの優勝を決めた第3戦に続き第4戦も連続優勝するなど好調をキープしています。 23日は、名古屋・栄のヒサ