農水省は２２日、来年３月に横浜市で開かれる国際園芸博覧会の「日本政府苑」の概要を公表した。伝統的な造園技術などを披露する「令和日本の庭」や、日本各地の自然風土を体感できるシアターなどを設ける。同日、同博覧会の名誉会長に高市早苗首相が就任したことも発表した。日本政府苑は、同省と国土交通省が連携して出展する。体感型のシアターでは、映像だけでなく風や光なども取り入れながら、日本各地の自然風土を紹介