農水省は２２日、来年３月に横浜市で開かれる国際園芸博覧会の「日本政府苑」の概要を公表した。伝統的な造園技術などを披露する「令和日本の庭」や、日本各地の自然風土を体感できるシアターなどを設ける。同日、同博覧会の名誉会長に高市早苗首相が就任したことも発表した。



日本政府苑は、同省と国土交通省が連携して出展する。



体感型のシアターでは、映像だけでなく風や光なども取り入れながら、日本各地の自然風土を紹介する。各流派の家元などの生け花や宮内庁所蔵の盆栽も展示する。盆栽は宮内庁が皇居大道庭園で長年管理・継承してきたもので、期間中に２度入れ替えて展示する予定だ。



近年の環境問題や自然環境の変化について来場者に理解を深めてもらうための展示もある。環境を巡る課題の解決に貢献する日本の技術や取り組みについて、実際の機械や屋外展示も交えて紹介する。農業用の機械の展示やデモンストレーションも予定する。