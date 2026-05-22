ハクバ写真産業は5月21日に、カメラアクセサリーブランド「ブラックラピッド（BLACKRAPID）」から、カメラ用ストラップ「BLACKRAPID（ブラックラピッド） スポーツ X レフト エクストラコンフォート」をリニューアル発売した。価格はオープンで、公式オンラインショップでの価格は2万3800円。●腰位置スタンバイで瞬時に撮影「BLACKRAPID スポーツ X レフト エクストラコンフォート」は、「BLACKRAPID」のベストセラーカメラス