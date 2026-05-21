缶バッジやアクスタ、ぬいぐるみをかわいく飾れる痛バッグは、推し活に欠かせないアイテム。ただ、電車や街中では「ずっと見えているのは少し恥ずかしい」「普段の服に合わせにくい」と感じる人も多いはず。そんな人にちょうどいいのが、クリア面を隠せたり、ぱっと見は普通のバッグとして使えたりする“隠せる推し活バッグ”。移動中はさりげなく、イベント会場や撮影したいタイミングでは推しをしっかり見せられるのが魅力だ。