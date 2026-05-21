かつやが、親子丼の中にロースカツが埋もれているという新商品「出汁醤油ロースカツ in the 親子丼」を、4月28日から期間限定で販売しています。価格は通常店舗で税込979円、券売機店舗で税込980円となっています。「ゴールデンウィークはお店にとって繁忙期になります。そんな時期だからこそ、新しい商品を販売し、従業員一同ワクワク感や楽しみを皆様にご提供したいと考え、ゴールデンウィーク前から販売をいたしました」と話す