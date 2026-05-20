Dynabookは、軽量・堅牢ボディに充実したインターフェースが特長の13.3型モバイルノートPC「dynabook G・GS」シリーズに、インテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）を搭載し、Copilot+ PCに準拠した「dynabook G7」を新たにラインアップします。 「dynabook G7」（ネビュラブラック） また13.3型5 in 1 プレミアムPenノートPC「dynabook V8･V6」は、CPUをインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ2）に刷新。AI専用エ