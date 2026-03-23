ニューズウィーク
『ニューズウィーク』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
-
習近平政権の愛国主義教育が後押し、中国各地で抗日体験施設が急増
2024年施行の愛国主義教育法が観光施設に愛国心醸成の役割を義務づけたという
プレジデントオンライン
-
日中摩擦をよそに中国の若者がスシローに殺到、上海では14時間待ちも
皿を積み上げる「スシロータワー」動画がSNSで約200万件の「いいね」を集めた
プレジデントオンライン
2026年8月6日
2026年7月31日
2026年7月30日
2026年7月28日
2026年7月27日
2026年7月25日
2026年7月19日
2026年7月17日
2026年7月15日
2026年7月13日
2026年7月10日
-
ハリウッド実写版「NARUTO」始動 主要キャストを世界規模で選考
ナルト・サスケ・サクラの3人を対象に全世界でキャスティングサーチを実施中
おたくま経済新聞
-
ディズニークルーズ船で乗組員が連行、船内の性犯罪件数が急増している実態
乗組員27人がCSEM所持等に関与と認定され、全員が強制送還されたと米メディアが報じた
プレジデントオンライン