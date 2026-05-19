これからの気象情報です。 日差しと暑さは、一旦20日(水)までになりそうです。 ◆警報・注意報 この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。 ◆5月20日(水)の天気 ・上越地方 午後は雲が広がり、早いところでは夕方ごろから雨が降り出すでしょう。 夜は各地に雨雲がかかるため、お出かけの際は傘があったほうが良さそうです。 ・中越地方 昼ごろまでは、日差しが届いてムシ暑くなるでしょう。