これからの気象情報です。

日差しと暑さは、一旦20日(水)までになりそうです。



◆警報・注意報

この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。



◆5月20日(水)の天気

・上越地方

午後は雲が広がり、早いところでは夕方ごろから雨が降り出すでしょう。

夜は各地に雨雲がかかるため、お出かけの際は傘があったほうが良さそうです。



・中越地方

昼ごろまでは、日差しが届いてムシ暑くなるでしょう。

ただ天気は下り坂で、夕方以降はにわか雨のところがありそうです。

夜は広く雨となるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

午前中はよく晴れて、真夏日に迫る暑さになるでしょう。

一方、お帰りの時間帯からは次第に雨の範囲が広がりそうです。

夜遅くは、本降りの雨となるでしょう。



・下越：新潟市周辺と佐渡

晴れているところも、午後は次第に雲が厚くなるでしょう。

曇りマークのところも、夜には各地で雨となり遅い時間になるほど雨脚が強まりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

日中は青空が広がり、ムシっとした暑さになるでしょう。

ただ、夜は所々でにわか雨があるため空模様の変化に注意が必要です。



◆風と波

20日(水)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。



◆週間予報

21日(木)は断続的に雨の降り方が強まり、22日(金)も雨の降りやすい状態が続くでしょう。

季節先取りの暑さも一旦収まりそうです。

一方、23日(土)は天気が回復し、再び真夏日に迫る暑さになるでしょう。



20日(水)夕方以降は、雨の降るところがありそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。