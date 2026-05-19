日差しと暑さは一旦20日まで、週後半の天気は？【これからの天気(5月19日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
日差しと暑さは、一旦20日(水)までになりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆5月20日(水)の天気
・上越地方
午後は雲が広がり、早いところでは夕方ごろから雨が降り出すでしょう。
夜は各地に雨雲がかかるため、お出かけの際は傘があったほうが良さそうです。
・中越地方
昼ごろまでは、日差しが届いてムシ暑くなるでしょう。
ただ天気は下り坂で、夕方以降はにわか雨のところがありそうです。
夜は広く雨となるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
午前中はよく晴れて、真夏日に迫る暑さになるでしょう。
一方、お帰りの時間帯からは次第に雨の範囲が広がりそうです。
夜遅くは、本降りの雨となるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れているところも、午後は次第に雲が厚くなるでしょう。
曇りマークのところも、夜には各地で雨となり遅い時間になるほど雨脚が強まりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は青空が広がり、ムシっとした暑さになるでしょう。
ただ、夜は所々でにわか雨があるため空模様の変化に注意が必要です。
◆風と波
20日(水)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
21日(木)は断続的に雨の降り方が強まり、22日(金)も雨の降りやすい状態が続くでしょう。
季節先取りの暑さも一旦収まりそうです。
一方、23日(土)は天気が回復し、再び真夏日に迫る暑さになるでしょう。
20日(水)夕方以降は、雨の降るところがありそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。
日差しと暑さは、一旦20日(水)までになりそうです。
◆警報・注意報
この時間、県内に警報や注意報は発表されていません。
◆5月20日(水)の天気
・上越地方
午後は雲が広がり、早いところでは夕方ごろから雨が降り出すでしょう。
夜は各地に雨雲がかかるため、お出かけの際は傘があったほうが良さそうです。
・中越地方
昼ごろまでは、日差しが届いてムシ暑くなるでしょう。
ただ天気は下り坂で、夕方以降はにわか雨のところがありそうです。
夜は広く雨となるでしょう。
・長岡市と三条市周辺
午前中はよく晴れて、真夏日に迫る暑さになるでしょう。
一方、お帰りの時間帯からは次第に雨の範囲が広がりそうです。
夜遅くは、本降りの雨となるでしょう。
・下越：新潟市周辺と佐渡
晴れているところも、午後は次第に雲が厚くなるでしょう。
曇りマークのところも、夜には各地で雨となり遅い時間になるほど雨脚が強まりそうです。
・下越：村上市から聖籠町
日中は青空が広がり、ムシっとした暑さになるでしょう。
ただ、夜は所々でにわか雨があるため空模様の変化に注意が必要です。
◆風と波
20日(水)は、風・波ともに比較的穏やかでしょう。
◆週間予報
21日(木)は断続的に雨の降り方が強まり、22日(金)も雨の降りやすい状態が続くでしょう。
季節先取りの暑さも一旦収まりそうです。
一方、23日(土)は天気が回復し、再び真夏日に迫る暑さになるでしょう。
20日(水)夕方以降は、雨の降るところがありそうです。お出かけの際は雨具があると安心です。