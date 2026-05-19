オンラインでのショッピングは便利な反面、実際に届いてみると「理想の丈感とは違った……」なんてことも。【GU（ジーユー）】のパンツは店舗で買える「丈標準」以外に、オンライン特別商品として「丈短め」と「丈長め」が展開されているのが魅力。今回は、短め & 長めの丈の違いを身長150cm台のスタッフさんの着用画像を元に比べてみました！ 自分のイメージにマッチするベストなGUのパンツを探すヒントに