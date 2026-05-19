記事のポイントホルムズ海峡の混乱により、世界の繊維生産コストが10〜15％上昇する可能性が高まっている。インドやバングラデシュ発のアパレル輸送は迂回を余儀なくされ、最大1カ月の遅延が発生している。ブランド各社は航空貨物の活用や在庫週数管理など、新たなサプライチェーン対策を進めている。この数週間、国際海運業界には混乱が広がっている。イラン政府が現在支配するホルムズ海峡の現状は、イラン情勢における重要な要