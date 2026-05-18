佐野海舟が帰国し、取材対応に応じたドイツ・ブンデスリーガのマインツに所属し、北中米ワールドカップ（W杯）のメンバーにも選出された日本代表MF佐野海舟が5月18日に帰国した。自身初となるW杯へ「自分が何かを与えられるようになりたい」と思いを語った。佐野は今季ブンデスリーガ全34試合に出場し、マインツの中心選手として活躍。シーズン序盤戦では残留争いに巻き込まれたものの、中盤戦以降は安定した戦いを見せ、10位