きらびやかなネオンの裏側で、今、何が起きているのか──。ネットで拡散される噂の陰には、常識では測れない夜のリアルが潜んでいる。遊び慣れた者だけが辿り着くディープな現場を徹底取材。危うさと魅力が交錯する「禁断の夜遊び」の最前線を暴く。◆「一昨日も（コンパ）やってきましたよ」コンプラの締めつけや週刊誌報道にも負けず「一昨日も（コンパ）やってきましたよ」――そんな調子でニヤりと笑うのが、お見送り芸人しん