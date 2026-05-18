【モデルプレス＝2026/05/18】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループの公式Instagramが5月16日、更新された。私服ショットの4人の姿に、反響が寄せられている。【写真】バズリ中の純烈弟分「個性が出てる」と話題のシックな私服姿◆モナキ、私服ショット公開投稿では「＃モナキの日常」「本日の会場に向かう前に…」とつづり、写真を投稿。メンバーカラーのカラフルなステージ衣装とは違い、