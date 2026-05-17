歌手の松山千春が１７日、自身がパーソナリティーを務めるＦＭＮＡＣＫ５「松山千春ＯＮＴＨＥＲＡＤＩＯ」（日曜・午後９時）に生出演。ライブツアーで訪れた倉敷、広島で“キレた”ことを明かした。「今週は倉敷でキレました。自分でも抑えが効かなくなった」と話し出した松山。「アンコールに入ったらお客さんたちがすごかった。お前たちがそこまでノってくれるんだったら、これも歌おうか？って、このお客さんのノ