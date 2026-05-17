秋田県からロシアのプーチン大統領に贈られた雌の秋田犬「ゆめ」が昨年死んでいたことを、露大統領府が１５日、読売新聞の取材に明らかにした。県内関係者からは「寂しい」「よく長生きしてくれた」と悼む声が聞かれた。ゆめは２０１２年７月、ロシアによる東日本大震災の復興支援のお礼などとして、プーチン氏に贈呈された。当時知事だった佐竹敬久氏（７８）は「寂しいね。プーチン氏は犬が好きだから、大切に育てられていた