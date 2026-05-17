「エンゼルス−ドジャース」（１６日、アナハイム）女子フィギュアスケート世界ジュニア選手権４連覇の島田麻央が始球式を行った。エンゼルスのユニホームを着て登場すると、マウンドの前に出て回転ジャンプを披露。スタンドがどよめく鮮やかなジャンプだった。投球の練習してきたといい、ノーバウンド投球を披露すると再び拍手と歓声が響いた。野球好きだという島田は始球式前に取材に応じ、「現地で観戦はないですけど、