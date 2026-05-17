◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第３日（１５日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）５位で出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算５アンダー。首位と６打差の５位で最終日を迎える。３９位から出た山下美夢有（花王）が６７と伸ばし、３アンダー１６位に順位を上げた。吉田優利（エプソン）は６９で１アンダー２９位。７２の西