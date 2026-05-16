水田の手入れをするミャンマーの農民/Myo Kyaw Soe/Xinhua/Getty Images（CNN）田植えの季節が近づく中、マウン・ヌ・セインさんは農業機械を動かす燃料と、稲を育てるための肥料を必要としている。しかし、セインさんにとって不可欠な物資を積んだ船は、3200キロ離れた海上で足止めされている。世界有数の重要水路の一つをイランが封鎖したためだ。今、セインさんは計算を迫られている。燃料費と農作業コストが米を売って得られる