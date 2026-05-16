【モデルプレス＝2026/05/16】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた莉那（りな）が5月15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。【写真】人気インフルエンサーの美人妹「小顔が際立ってる」雰囲気ガラリのニューヘア披露◆莉那、ニューヘア＆ネイル披露莉那は「髪の毛もネイルも