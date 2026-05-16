元ばんばんざい流那の妹・莉那（りな）、ニューヘア披露に「小顔が際立ってる」「大人っぽくって新鮮」の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元ばんばんざいの流那（るな）の妹で、ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた莉那（りな）が5月15日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサーの美人妹「小顔が際立ってる」雰囲気ガラリのニューヘア披露
莉那は「髪の毛もネイルも新しくなったよ」と報告し、写真を投稿。顔周りに美しいレイヤーを入れた、これまでより少し落ち着いたトーンのニューヘアスタイルを披露した。毛先をふんわり内巻きにした上品な仕上がりを見せている。
さらに、1本ずつデザインの異なるアートやグラデーションを施したネイルも公開。「可愛くしてもらった！！」と、喜びをつづっている。
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「小顔が際立ってる」「ちょっと大人っぽくって新鮮」「ネイルが細部まで凝ってておしゃれ」「透明感がすごい」「春らしくてキュンとした」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。莉那は「テグ編」に参加した。（modelpress編集部）
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【写真】人気インフルエンサーの美人妹「小顔が際立ってる」雰囲気ガラリのニューヘア披露
◆莉那、ニューヘア＆ネイル披露
莉那は「髪の毛もネイルも新しくなったよ」と報告し、写真を投稿。顔周りに美しいレイヤーを入れた、これまでより少し落ち着いたトーンのニューヘアスタイルを披露した。毛先をふんわり内巻きにした上品な仕上がりを見せている。
◆莉那の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「似合いすぎ」「小顔が際立ってる」「ちょっと大人っぽくって新鮮」「ネイルが細部まで凝ってておしゃれ」「透明感がすごい」「春らしくてキュンとした」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。莉那は「テグ編」に参加した。（modelpress編集部）
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