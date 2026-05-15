1-1【漫画を読む】開園前に大きな声であいさつをする母親だが…!?まえだ永吉(@eikiccy)さんはブログに『保護者支援もアンタ達の仕事でしょ？』という作品を投稿し、ネットを中心に注目を集めている。保育園での勤務経験がある作者の体験談をもとに、フィクションを交えて描かれた作品だ。今回は本作のあらすじをお届けするとともに、作中に登場する母親の言動について作者に話を聞いた。1-21-31-41-5■開園前の保育園に響く声…ル