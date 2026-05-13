敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、夏限定のオードトワレ2種が数量限定で登場します。2026年6月24日（水）発売の「until #01」、7月22日（水）発売の「until #02」は、“記憶のアンソロジー”をテーマに、夏の情景や感情を閉じ込めたような香りに♡まぶしい光や風の気配、少し切ない夏の思い出を感じさせるフレグランスは、この季節だけの特別な存在になりそうです。 爽やかで切ない夏の香り