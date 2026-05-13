OSAJIの限定オードトワレ登場♡夏の記憶を纏う2つの香り

敏感肌ブランド「OSAJI（オサジ）」から、夏限定のオードトワレ2種が数量限定で登場します。2026年6月24日（水）発売の「until #01」、7月22日（水）発売の「until #02」は、“記憶のアンソロジー”をテーマに、夏の情景や感情を閉じ込めたような香りに♡まぶしい光や風の気配、少し切ない夏の思い出を感じさせるフレグランスは、この季節だけの特別な存在になりそうです。

爽やかで切ない夏の香り

今回の限定オードトワレは、“until next time－また会う日まで”というメッセージを込めたコレクション。それぞれ異なる夏の表情を香りで描き出しています。

2026年6月24日（水）発売の「オードトワレ until #01」は、別れ際の名残惜しさや、また会える日を願う気持ちをイメージ。

軽やかなレモンとスイートオレンジのシトラスに、ミントとウォータリーノートが重なり、爽やかで涼やかな印象に仕上げています。

ほのかなアニスの甘さがやさしく溶け込み、ラストにはアンバーやパチョリ、シダーウッドが穏やかな余韻を残します。

オードトワレ until #01【数量限定】



価格：7,150円（税込）

発売日：2026年6月24日（水）

容量：45mL

トップ：レモン*、スイートオレンジ

ミドル：ミント、ウォータリーノート、アニス

ベース：アンバー、パチョリ、シダーウッド

＊国産天然香料：レモン果皮油（瀬戸内産）

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瑞々しく甘酸っぱい余韻

価格：7,150円（税込）

2026年7月22日（水）発売の「オードトワレ until #02」は、入道雲が浮かぶ夏空を思わせる香り。

グレープフルーツやレモン*の爽やかさに、桃果皮の青さやユーカリの清涼感が重なり、みずみずしいトップノートが広がります。

時間が経つにつれて、熟れた桃の果肉とクチナシのクリーミーな甘さが溶け合い、柔らかなフルーティーフローラルへ変化。

ラストはホワイトムスクとサンダルウッドが優しく包み込み、どこか懐かしく温かみのある余韻を楽しめます♪

発売日：2026年7月22日（水）

容量：45mL

トップ：グレープフルーツ、桃果皮、ユーカリ、レモン*

ミドル：桃果肉、クチナシ

ベース：ホワイトムスク、サンダルウッド

＊国産天然香料：レモン果皮油（瀬戸内産）

夏の記憶を香りに閉じ込めて♡

OSAJIが届ける今回の限定オードトワレは、ただ香りを楽しむだけではなく、その瞬間の感情や景色まで思い出させてくれるような特別なフレグランス。

爽やかさと切なさ、甘酸っぱさが重なり合う2つの香りは、単品使いはもちろん、重ねて楽しむのもおすすめです。

夏の思い出をそっと閉じ込めるように、自分だけの香りを纏ってみてはいかがでしょうか♡