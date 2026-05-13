(C)2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved. ディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）の場面写真８枚が公開された。【写真】公開された『トイ・ストーリー5』場面カット場面写真は、ウッディとバズ、ジェシーらおなじみのキャラクターの前に、突如現れた最先端タブレットのリリーパッドや、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パン