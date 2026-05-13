武蔵小杉駅すぐの「こすぎコアパーク」で2026年5月14日から17日の4日間、「クラフトビール総選挙2026 in 武蔵小杉」が開催される。全国各地のクラフトビールを取り扱うドリームビアが主催するビールイベントで、北海道から沖縄まで各エリアからピックアップされた国産クラフトビール20銘柄が集結する。入場無料。飲んで、選んで、推しビールに投票するドリームビアは、業務用と同じプロ仕様のビールサーバーで、全国90の醸造所によ