5月9日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』2時間半スペシャルには、戦国時代を愛してやまない博士ちゃんたちが集結。戦国三英傑こと織田信長、豊臣秀吉、徳川家康のなかで誰が“真の最強”か、徹底討論を繰り広げた。冷酷で厳しいイメージがある織田信長の“ギャップ萌えな秘話”が明らかになると、芦田愛菜は思わずときめいてしまい…。【映像】芦田愛菜も胸キュン！無礼な農民に遭遇した織田信長の