東京応化工業は後場急騰し、上場来高値を更新した。きょう午後２時ごろ、２６年１２月期第１四半期（１～３月）の連結決算を発表した。売上高が６７０億７７００万円（前年同期比２３．６％増）、営業利益が１５０億７４００万円（同５３．８％増）だったとしており、好業績を評価した買いが集まっている。生成ＡＩ関連向けの需要が好調に推移したことで、エレクトロニクス機能材料・高純度化学薬品ともに大幅な増収を達成