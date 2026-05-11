佐藤竹善と塩谷哲によるユニット・SALT＆SUGARが、7月8日に活動30周年を記念したニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』をリリースすることを発表した。◆ライブ写真（5月4日ビルボードライブ横浜公演より）本作は通算4枚目のアルバムで、新曲「Everything Pops」に加え、3月27日に開催されたビルボードライブ東京公演＜30年ってあなた！＞からの最新ライブ音源7曲を加えた全8曲を収録。ライブ音源は全曲初のCD化となり