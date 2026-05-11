佐藤竹善と塩谷哲によるユニット・SALT＆SUGARが、7月8日に活動30周年を記念したニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』をリリースすることを発表した。

◆ライブ写真（5月4日ビルボードライブ横浜公演より）

本作は通算4枚目のアルバムで、新曲「Everything Pops」に加え、3月27日に開催されたビルボードライブ東京公演＜30年ってあなた！＞からの最新ライブ音源7曲を加えた全8曲を収録。ライブ音源は全曲初のCD化となり、「Shape of My Heart」には、ストリングスの追加レコーディングが施され、過去と現在が交差するアニバーサリー作品に仕上がっている。

加えて、7月より開催される全国ホールツアー＜30年ってあなた！＞の各会場では、アルバム購入者を対象としたスペシャルショーの実施も決定。ライブ本編終了後（福岡公演のみ開演前）に行われる約15分の特別ステージでは、本編では披露されない楽曲が演奏される予定だ。

さらに同日、SALT＆SUGARの公式YouTubeチャンネルが期間限定で開設した。

SALT＆SUGARボーカルとピアノのみというシンプルな編成ながら、高い演奏力と表現力で独自のポジションを確立し、長年にわたり支持を集めてきた。公式YouTubeチャンネルは30周年を記念した期間限定という形になり、ライブ映像をはじめとしたコンテンツの配信を予定している。

また、今回の発表にあわせて、オフィシャルインタビューがホームページにて全文公開された。30年の歩みを踏まえ、新曲やアルバムの作品に関して、ライブに臨むマインドセットについてSALT＆SUGARの“変わらない本質”と“現在進行形の魅力”が、多角的に語られているのでチェックしてほしい。

■ニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』

2026年7月8日（水）リリース 価格： 3,000 円（税抜） 3,300円（税込）

品番：POCE-12218 収録内容

1​. Everything Pops （新曲）

2​. Deacon Blues

3​. Superstition

4​. 元気がでるクスリ

5​. タイム・トラベル

6​. 星の夜

7​. Heart To Heart

8​. Shape of My Heart 発売：ユニバーサル ミュージック アーティスツ合同会社

販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社 【CD特典情報】

◎ユニバーサル ミュージックストア

・「SALT＆SUGAR スペシャルショー」参加券

・アルバム『Still The Same 〜30years on〜』事前購入の方を対象に

スペシャルショー参加券をCDと同送いたします。

https://store.universal-music.co.jp/products/dsku15936/ ※各公演日の販売締め切りが異なります。 各公演の１週間前ほどとなっております。

ご注意ください。

※スペシャルショー参加には当日のライブチケット（座席券）が必要です

※福岡公演のみ開演前の「プレショー」となります ◎楽天ブックス

・アクリルキーホルダー（ジャケット写真絵柄）

https://books.rakuten.co.jp/rb/18617602/ ◎Amazon.co.jp

・ビジュアルシート （アーティスト写真絵柄）

https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GY4CS4D8|B0GY4BR84F

■SALT＆SUGAR ＜30年ってあなた！>ホールツアー

2026年

7月11日(土) 東京・めぐろパーシモンホール大ホール

開場 15:00 ／ 開演 16:00

7月20日(月・祝)広島・広島市南区民文化センター

開場 15:30 ／ 開演 16:00

8月1日(土) 石川・金沢市文化ホール

開場 15:30 ／ 開演 16:00

8月11日(火・祝)宮城・日立システムズホールコンサートホール

開場 15:30 ／ 開演 16:00

8月22日(土) 福岡・FFGホール

開場 15:30 ／ 開演 16:00

9月5日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール

開場 15:00 ／ 開演 16:00

9月6日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋

開場 15:30 ／ 開演 16:00

9月26日(土) 栃木・宇都宮市文化会館中ホール

開場 15:30 ／ 開演 16:00 ●チケット

一般発売(先着)：2026年5月9日(土)10:00〜

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/salt-sugar-tour26/

ローソンチケット https://l-tike.com/salt-sugar/

イープラス https://eplus.jp/salt-sugar/ ※発売は先着順です。予定枚数に達し次第、販売は終了いたします。

関連リンク ◆SALT＆SUGAR オフィシャルYoutubeチャンネル

◆【スペシャル・インタビュー】佐藤竹善×塩谷哲（取材・文◎兼田達矢）

■SALT＆SUGAR ＜30年ってあなた！>

■2026年5月4日 ビルボードライブ横浜公演