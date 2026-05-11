SALT＆SUGAR、30周年記念アルバム発売＆期間限定で公式YouTubeチャンネル開設
佐藤竹善と塩谷哲によるユニット・SALT＆SUGARが、7月8日に活動30周年を記念したニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』をリリースすることを発表した。
本作は通算4枚目のアルバムで、新曲「Everything Pops」に加え、3月27日に開催されたビルボードライブ東京公演＜30年ってあなた！＞からの最新ライブ音源7曲を加えた全8曲を収録。ライブ音源は全曲初のCD化となり、「Shape of My Heart」には、ストリングスの追加レコーディングが施され、過去と現在が交差するアニバーサリー作品に仕上がっている。
加えて、7月より開催される全国ホールツアー＜30年ってあなた！＞の各会場では、アルバム購入者を対象としたスペシャルショーの実施も決定。ライブ本編終了後（福岡公演のみ開演前）に行われる約15分の特別ステージでは、本編では披露されない楽曲が演奏される予定だ。
さらに同日、SALT＆SUGARの公式YouTubeチャンネルが期間限定で開設した。
SALT＆SUGARボーカルとピアノのみというシンプルな編成ながら、高い演奏力と表現力で独自のポジションを確立し、長年にわたり支持を集めてきた。公式YouTubeチャンネルは30周年を記念した期間限定という形になり、ライブ映像をはじめとしたコンテンツの配信を予定している。
また、今回の発表にあわせて、オフィシャルインタビューがホームページにて全文公開された。30年の歩みを踏まえ、新曲やアルバムの作品に関して、ライブに臨むマインドセットについてSALT＆SUGARの“変わらない本質”と“現在進行形の魅力”が、多角的に語られているのでチェックしてほしい。
■ニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』
2026年7月8日（水）リリース
価格： 3,000 円（税抜） 3,300円（税込）
品番：POCE-12218
収録内容
1. Everything Pops （新曲）
2. Deacon Blues
3. Superstition
4. 元気がでるクスリ
5. タイム・トラベル
6. 星の夜
7. Heart To Heart
8. Shape of My Heart
発売：ユニバーサル ミュージック アーティスツ合同会社
販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社
【CD特典情報】
◎ユニバーサル ミュージックストア
・「SALT＆SUGAR スペシャルショー」参加券
・アルバム『Still The Same 〜30years on〜』事前購入の方を対象に
スペシャルショー参加券をCDと同送いたします。
https://store.universal-music.co.jp/products/dsku15936/
※各公演日の販売締め切りが異なります。 各公演の１週間前ほどとなっております。
ご注意ください。
※スペシャルショー参加には当日のライブチケット（座席券）が必要です
※福岡公演のみ開演前の「プレショー」となります
◎楽天ブックス
・アクリルキーホルダー（ジャケット写真絵柄）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18617602/
◎Amazon.co.jp
・ビジュアルシート （アーティスト写真絵柄）
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GY4CS4D8|B0GY4BR84F
■SALT＆SUGAR ＜30年ってあなた！>ホールツアー
2026年
7月11日(土) 東京・めぐろパーシモンホール大ホール
開場 15:00 ／ 開演 16:00
7月20日(月・祝)広島・広島市南区民文化センター
開場 15:30 ／ 開演 16:00
8月1日(土) 石川・金沢市文化ホール
開場 15:30 ／ 開演 16:00
8月11日(火・祝)宮城・日立システムズホールコンサートホール
開場 15:30 ／ 開演 16:00
8月22日(土) 福岡・FFGホール
開場 15:30 ／ 開演 16:00
9月5日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール
開場 15:00 ／ 開演 16:00
9月6日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋
開場 15:30 ／ 開演 16:00
9月26日(土) 栃木・宇都宮市文化会館中ホール
開場 15:30 ／ 開演 16:00
●チケット
一般発売(先着)：2026年5月9日(土)10:00〜
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/salt-sugar-tour26/
ローソンチケット https://l-tike.com/salt-sugar/
イープラス https://eplus.jp/salt-sugar/
※発売は先着順です。予定枚数に達し次第、販売は終了いたします。
関連リンク
◆SALT＆SUGAR オフィシャルYoutubeチャンネル
◆【スペシャル・インタビュー】佐藤竹善×塩谷哲（取材・文◎兼田達矢）
■SALT＆SUGAR ＜30年ってあなた！>
■2026年5月4日 ビルボードライブ横浜公演