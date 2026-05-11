佐藤竹善と塩谷哲によるユニット・SALT＆SUGARが、7月8日に活動30周年を記念したニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』をリリースすることを発表した。

◆ライブ写真（5月4日ビルボードライブ横浜公演より）

本作は通算4枚目のアルバムで、新曲「Everything Pops」に加え、3月27日に開催されたビルボードライブ東京公演＜30年ってあなた！＞からの最新ライブ音源7曲を加えた全8曲を収録。ライブ音源は全曲初のCD化となり、「Shape of My Heart」には、ストリングスの追加レコーディングが施され、過去と現在が交差するアニバーサリー作品に仕上がっている。

加えて、7月より開催される全国ホールツアー＜30年ってあなた！＞の各会場では、アルバム購入者を対象としたスペシャルショーの実施も決定。ライブ本編終了後（福岡公演のみ開演前）に行われる約15分の特別ステージでは、本編では披露されない楽曲が演奏される予定だ。

さらに同日、SALT＆SUGARの公式YouTubeチャンネルが期間限定で開設した。
SALT＆SUGARボーカルとピアノのみというシンプルな編成ながら、高い演奏力と表現力で独自のポジションを確立し、長年にわたり支持を集めてきた。公式YouTubeチャンネルは30周年を記念した期間限定という形になり、ライブ映像をはじめとしたコンテンツの配信を予定している。

また、今回の発表にあわせて、オフィシャルインタビューがホームページにて全文公開された。30年の歩みを踏まえ、新曲やアルバムの作品に関して、ライブに臨むマインドセットについてSALT＆SUGARの“変わらない本質”と“現在進行形の魅力”が、多角的に語られているのでチェックしてほしい。

■ニューアルバム『Still The Same 〜30years on〜』
2026年7月8日（水）リリース

価格： 3,000 円（税抜）　3,300円（税込）
品番：POCE-12218　　

収録内容　　
1​. Everything Pops　（新曲）
2​. Deacon Blues
3​. Superstition
4​. 元気がでるクスリ
5​. タイム・トラベル　
6​. 星の夜　
7​. Heart To Heart
8​. Shape of My Heart

発売：ユニバーサル ミュージック アーティスツ合同会社
販売元：ユニバーサル ミュージック合同会社

【CD特典情報】
◎ユニバーサル ミュージックストア
・「SALT＆SUGAR スペシャルショー」参加券
・アルバム『Still The Same 〜30years on〜』事前購入の方を対象に
スペシャルショー参加券をCDと同送いたします。
https://store.universal-music.co.jp/products/dsku15936/

※各公演日の販売締め切りが異なります。　各公演の１週間前ほどとなっております。
ご注意ください。
※スペシャルショー参加には当日のライブチケット（座席券）が必要です
※福岡公演のみ開演前の「プレショー」となります

◎楽天ブックス
・アクリルキーホルダー（ジャケット写真絵柄）
https://books.rakuten.co.jp/rb/18617602/

◎Amazon.co.jp
・ビジュアルシート （アーティスト写真絵柄）
https://www.amazon.co.jp/s?field-asin=B0GY4CS4D8|B0GY4BR84F

　

■SALT＆SUGAR ＜30年ってあなた！>ホールツアー
2026年
7月11日(土) 東京・めぐろパーシモンホール大ホール
開場　15:00　／　開演 16:00　　　　　
7月20日(月・祝)広島・広島市南区民文化センター
開場　15:30　／　開演　16:00
8月1日(土) 石川・金沢市文化ホール　
開場　15:30　／　開演　16:00
8月11日(火・祝)宮城・日立システムズホールコンサートホール
開場　15:30　／　開演　16:00
8月22日(土) 福岡・FFGホール
開場　15:30　／　開演　16:00
9月5日(土) 大阪・東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール
開場　15:00　／　開演 16:00
9月6日(日) 愛知・アマノ芸術創造センター名古屋　
開場　15:30　／　開演　16:00
9月26日(土)　栃木・宇都宮市文化会館中ホール　
開場　15:30　／　開演　16:00

●チケット
一般発売(先着)：2026年5月9日(土)10:00〜
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/salt-sugar-tour26/
ローソンチケット https://l-tike.com/salt-sugar/
イープラス https://eplus.jp/salt-sugar/

※発売は先着順です。予定枚数に達し次第、販売は終了いたします。

関連リンク

◆SALT＆SUGAR オフィシャルYoutubeチャンネル
◆【スペシャル・インタビュー】佐藤竹善×塩谷哲（取材・文◎兼田達矢）

■SALT＆SUGAR ＜30年ってあなた！>
■2026年5月4日　ビルボードライブ横浜公演